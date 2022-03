Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul weekend din luna martie se face trecerea la ora de vara. Așadar, in noaptea de 26 spre 27 martie, ceasurile se vor da cu o ora inainte, ora trei devenind ora patru. Astfel, ziua de duminica, 27 martie, va fi cea mai scurta zi din an. Trecerea la ora de vara se face la o saptamana dupa echinocțiul…

- In noaptea de 26 spre 27 martie, se trece la ora de vara, ceasurile se dau cu o ora inainte, ora 3:00 devine ora 4:00 The post In noaptea de 26 spre 27 martie, se trece la ora de vara, ceasurile se dau cu o ora inainte, ora 3:00 devine ora 4:00 first appeared on Partener TV .

- La noapte, trecem la ORA de VARA 2022: ceasurile se dau cu o ora inainte. Ora 3.00 devine ora 4.00 In noaptea de 26 spre 27 martie 2022, Romania trece la ora de vara. Ceasurile se dau inainte cu o ora: ora 3.00 devine ora 4.00. „Dormim mai puțin”, iar 27 martie 2022 este cea mai scurta zi a anului,…

- Romania trece la ora de vara in noaptea de 26 spre 27 martie 2022, cand ceasurile se dau inainte cu o ora, adica ora 3.00 devine ora 4.00. Se spune ca dormim mai putin, iar 27 martie 2022 este cea mai scurta zi a anului, avand 23 de ore.

- In weekend trecem la ora de vara. Astfel, in noaptea de sambata spre duminica vom dormi cu o ora mai puțin, ora 3 devenind ora 4. In noaptea de 26 spre 27 trecem la ora de vara. Weekendul trecut ne-a adus echinocțiul de primavara, adica debutul primaverii astronomice. Trecem la ora de vara – duminica,…

- ​Romania trece la ora de vara, data la care se schimba ora in 2022 fiind in acest weekend, ultimul din luna martie. In noaptea de sambata spre duminica ceasul se da inainte, ora 03:00 devenind ora 04:00. In 2022, ora se schimba in noaptea de sambata spre duminica, pe 28 martie ceasul dandu-se inainte,…

- În curând trecem la ora de vara. Vom dormi mai puțin, asta deoarece acele ceasornicului vor trebui mutate cu o ora înainte în noaptea de 26 spre 27 martie 2022, când ora 3:00 va deveni ora 4:00. Astfel, ziua de duminica devine cea mai scurta zi din 2022. Revenirea…

- Ceasul este una dintre cele mai importante invenții din istoria omenirii și reprezinta instrumentul care masoara timpul in ore, minute și secunde. In antichitate au fost ceasurile solare, apoi a venit randul dispozitivelor cu apa, nisip sau chiar lumanari, pentru ca mai tarziu sa apara ceasurile de…