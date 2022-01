Stiri pe aceeasi tema

- Startul sarbatorilor de iarna a fost dat la Balti cu inaugurarea bradului. In ajunul Craciunului pe stil nou, zeci de oameni au venit sa vada cum se aprind luminitele. Organizatorii au pregatit si un concert.

- In ajunul sarbatorilor de iarna, tinerii șahiști din Balți care au participat la turneul internațional "Impreuna sintem puternici" au primit cadouri din partea Ambasadei Rusiei in țara noastra și de la Casa Rusa din Chișinau – surprize dulci de Anul Nou și diplome bune meritate de ciștigatori, relateaza…

- Timp de aproape 2 ani, Ministerul Sanatații nu a dezvoltat in niciun fel testarea PCR cu bani, iar pina acum, au fost deschise centre la sediul ANSP din Chișinau, la Cahul, Balți și Soroca, iar de astazi va fi deschisa o secție la Centrul de Diagnostic Medical din capitala. Declarațiile au fost facut…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 25 noiembrie 2021, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Botanica,bd. Decebal vizavi magazin „Varna”, iar autobuzul se va deplasa la Aeroport, șos.…

- Intr-o saracie lucie la marginea orașului Buftea, trei copii și parinții lor se gandesc cu groaza la ziua de maine.„Ne descurcam foarte greu, adica luam la o saptamana un malai, o faina, dar uleiul s-a scumpit iar. E foarte greu. Lemnele le aduce tatal meu cu bicicleta de la padure. Aduce cu bicicleta…

- Cancelarul Angela Merkel face apel la persoanele nevaccinate anti-COVID sa se mai gandeasca la posibilitatea de a se imuniza, avand in vedere ca rata infectarilor din ultima saptamana a ajuns, in Germania, la cel mai ridicat nivel de la inceputul pandemiei, relateaza Reuters și AFP, citate de Agerpres…

- Douazeci si cinci de berze care au ratat zborul catre tarile calde vor petrece iarna in Vrancea, fiind vorba de pui, care nu au avut suficienta forta ca sa-si urmeze parintii, dar si de berze ranite sau chiar ratacite. Pasarile sunt adapostite in spatiile de tratament si ingrijire de la Centrul…

- Drumarii intervin, marti, in judetele Mures, Covasna si Harghita, unde a inceput sa ninga si se distribuie material antiderapant. De asemenea, se patruleaza pe Transfagarasan, noteaza news.ro. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov anunta, marti, ca a inceput sa ninga in judetele Mures,…