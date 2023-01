Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor, care va fi secondat de tandemul Vicențiu Dumitrescu-Crina Balțatu, va debuta pe banca echipei bacauane duminica, de la ora 15.00, in meciul din prima etapa a returului, cu FC Argeș, la Pitești, joc transmis de TVR3. Pana la reluarea campionatului, se incearca și intarirea lotului de jucatoare…

- Miercuri, trei dintre echipele clubului tutelat de municipalitate (prim-divizionara de handbal masculin, divizionara secunda de handbal feminin și voleibalistele de la CSM-Știința) și-au reluat pregatirile, intalnindu-se și pentru o fotografie de grup, la inceput de an, in Sala Sporturilor „Narcisa…

- Echipa de volei feminin CSM- Știința Bacau iși reia astazi pregatirile in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”. Și o face in cel mai delicat moment al existenței sale, in condițiile in care finalul anului 2022 a fost marcat de trecerea in neființa a mentorului sau, profesorul Florin Grapa. Pe scurt,…

- Ne-a parasit omul care a facut din Știința Bacau una dintre cele mai redutabile echipe din competițiile naționale și internaționale. Familia Sechelariu i-a fost aproape domnului profesor Florin Grapa ori de cate ori ne-a solicitat sprijinul indiferent de pozițiile noastre sociale pentru ca am știut…

- Sambata, in etapa a șaptea a Diviziei A1 la volei feminin, CSM-Știința Bacau va evolua, de la ora 16.00, la Buziaș, in compania celor de la CSM Lugoj. Inițial, jocul era programat in Bacau, insa in condițiile in care Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” gazduiește in aceasta perioada Naționalele de gimnastica…

- CSM- Știința Bacau- CSM București (azi, ora 15.00, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”) Ce urmeaza dupa primul set caștigat? Ideal ar fi primele puncte. Daca nu trei, atunci macar doua. Greu, dar nu imposibil pentru prim-divizionara de volei feminin CSM-Știința Bacau. Dupa un start de campionat cu trei…

- Invinsa in primele doua meciuri de campionat, CSM Știința Bacau pornește cu șansa a doua și azi, de la ora 16.00, in partida pe care o va susține in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, impotriva Rapidului București Astazi, de la ora 16.00, CSM Știința Bacau primește vizita Rapidului București, in etapa…

- Echipa antrenata de Vicențiu Dumitrescu și manageriata de Florin Grapa va intalni azi, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, pe FC Argeș Pitești in primul tur al Cupei Romaniei. Cele doua echipe se vor afla din nou fața in fața sambata, in aceeași locație și de la aceeași ora, dar…