- Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe, din localitatrea Rachita. „Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Rachita. Din informațiile preliminare…

- ONU se retrage din Mali la solicitarea guvernului, care acum se bazeaza pe mercenari rusi pentru a combate gruparile teroriste, conform unei analize AP. Conform site-ului MApN, Romania are 6 ofiteri in Mali, unul lucreaza pentru misiunea UE de instruire -

- Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a deschis un dosar in rem in care se efectueaza cercetari in legatura cu modul de interventie a pompierilor la incendiul de la Crevedia, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Intre timp, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe langa Curtea…

- In perioada 14 18 august 2023, aproximativ 250 de militari francezi si luxemburghezi si 65 de mijloace tehnice din Grupul de Lupta al NATO in Romania vor participa la exercitiul DEPLOYEX in poligonul Babadag. In perioada 14 18 august 2023, aproximativ 250 de militari francezi si luxemburghezi si 65…

- Un accident grav s a produs ieri, in data de 2 august 2023, pe DN7, judetul Valcea. O persoana a fost incarcerata. Potrivit unei informari din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in cursul zilei de ieri, 2 august 2023, echipajele de pompieri salvatori au gestionat 1.629 situatii…

- Nr. 218 Oradea, 27.07.2023 BULETIN INFORMATIV48 de misiuni ale pompierilor bihoreni in opt localitati In cursul zilei miercuri, 26 iulie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit in opt localitati, unde au desfasurat 48 de misiuni de inlaturare a efectelor furtunii. Pe parcursul zilei de miercuri,…

- Guvernul Germaniei respinge cererea Executivului roman de a staționa trupe pe teritoriul Romaniei, potrivit Agerpres, care citeaza Agerpres. Ciolacu a precizat, intr-o conferința alaturi de Scholz, ca spera ca Romania sa aiba militari germani permanenți.

- BULETIN INFORMATIV Bilantul misiunilor pompierilor militari din weekend Pe parcursul acestui sfarsit de saptamana 16 18 iunie a.c. , salvatorii harghiteni au fost prezenti la datorie pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta. Pompierii militari…