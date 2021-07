În Marea Britanie, numărul infectărilor cu tulpina Delta a coronavirsului continuă să crească îngrijorător In Marea Britanie, numarul infectarilor cu tulpina Delta a coronavirsului continua sa creasca ingrijorator si ar putea ajunge in doar cateva saptamani la 100.000 de cazuri pe zi. Acest lucru nu va avea nici un impact asupra ultimelor relaxari ce urmeaza sa intre in vigoare in a doua parte a acestei luni intrucat – sustin autoritatile – vaccinarea populatiei ofera protectia necesara. Marea Britanie urmeaza sa ridice ultimele restrictii in 19 iulie, cand purtarea mastii in interior nu va mai fi obligatorie. Guvernul de la Londra va confirma aceasta decizie saptamana viitoare, insa toate semnalele… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

