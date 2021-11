Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 21 de ani este din municipiul Arad iar, potrivit Centrului Judetean de Coordonare a Interventiei, este infectat cu virusul SARS-CoV-2.Acesta a fost depistat intr-un tramvai in zona Garii Arad, in timp ce jandarmii desfasurau o actiune de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii…

- Un tanar din Arad care era confirmat cu COVID si trebuia sa stea in izolare acasa a fost prins de jandarmi intr-un tramvai, fiind legitimat pentru ca nu purta masca de protectie sanitara, informeaza Jandarmeria.Luni seara, jandarmii aradeni au depistat intr-un tramvai doi tineri care nu purtau masca…

- Polițiștii maramureșeni au aplicat saptamana aceasta numeroase amenzi celor care nu respecta legislația privind protecția impotriva COVID. In aceasta saptamana au fost desfasurate in sistem integrat 22 de actiuni in special, in zone aglomerate, la agenți economici și in mijloacele de transport in comun,…

- Un tanar din Galati a iesit la plimbare intr-un parc cu un cutit tip baioneta. Jandarmii l-au oprit pentru ca nu purta masca, au observat ca este agitat si l-au verificat. Acum el este cercetat penal pentru port fara drept de obiecte periculoase.

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore, au fost verificate 757 de persoane aflate in carantina,…

- 235 de polițiști de la IPJ Timiș, alaturi de polițiști locali, jandarmi, pompieri din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat, duminica, mai multe controale in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Aceștia au verificat 123 de firme, precum si 50 de mijloace de transport…

- Joi, aproape 300 de polițiști impreuna cu polițiști locali, jandarmi, pompierii și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat mai multe controale in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Au fost verificate 109 societați comerciale, precum si 126 de mijloace de transport persoane, dintre…

- ȘTIREA TA| Prevenția și protecția sunt un lux pe o ruta de transport in comun din ALBA: „Pana și șoferul nu poarta masca” ȘTIREA TA| Prevenția și protecția sunt un lux pe o ruta de transport in comun din ALBA: „Pana și șoferul nu poarta masca” Potrivit informațiilor transmise de catre un cititor redacției…