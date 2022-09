În loc de „Buni zori!”. Stau în același bloc cu Dumnezeu Se crapa de ziua in București Blocurile fabrica ceața Dumnezeu, aflu, locuiește tot in blocul asta, cu un etaj mai sus Și se muta, prin schimb de apartament, cu cate un etaj mai spre cer, in fiecare dimineața In rest, toate sunt ca la țara, mai puțin țarana, Țaranii de la oraș s-au corcit nițel și nu mai cultiva nimic Injuraturile sunt identice Poate imbogațite un pic Dupa perdele stau femei casnice Niciuna nu poarta șorț și toate par frumoase Pe strazi iși trag copite in parbriz mașinile Umbla fara șoferi, fiindca de atata aglomerație, oamenii nu mai ies din case Despre București scria cu bastonul… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Am primit cu profunda durere vestea trecerii in eternitate a colegului nostru, Pop Mircea, primarul comunei Cuzaplac. Vreme de mai bine de trei decenii, domnia sa a slujit neobosit interesele comunitații sale, fiind primarul cu cea mai indelungata activitate din județul Salaj.Sincere condoleanțe familiei…

- Ziua de 14 septembrie mai este cunsocuta in popor drept Carstovul viilor. De astazi e bine sa se inceapa culesul strugurilor. In zona de sud-vest a arealului Arges-Muscel se cheama preotul pentru savarsirea rugaciunii la locul unde se vor aseza butoaiele pentru vin. Taranii postesc o saptamana intreaga…

- Un conflict inghetat intre Ucraina si Rusia va insemna un razboi sangeros mai tarziu, iar infrangerea Moscovei este singura modalitate de a pune punctul pe i in aceasta istorie, sustine Mihailo Podoleak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, care face parte din echipa de negociatori…

- Acum mai bine de o suta de ani, consumul abuziv de alcool facea ravagii in satele romanesti. Rapoartele medicale ale vremii arata ca in anumite regiuni peste 20% dintre localnici erau atinsi de alcoolism iar vinul sau rachiul era oferit pana si sugarilor.

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea Cuviosului si de Dumnezeu purtatorului Parintelui nostru Atanasie cel din Aton, si cei impreuna cu dansul, sase ucenici ai lui. Cuviosul Atanasie athonitul Acest luceafar stralucind pe firmamentul Sfintilor Parinti s a nascut prin anul 930 la Trapezunt, din…

- Le spune confraților mai tineri: Neurochirurgul cand intra in creier trebuie sa o faca "de mana" cu Dumnezeu. Și nu sunt cuvinte goale, pentru ca Leon Danaila știe ca in clipa in care omul devine neputincios o forța mai mare ii vine in ajutor.

- Societatea de Transport Bucuresti a infiintat Biroul de Supracontrol, pentru eficientizarea activitatii de verificare a titlurilor de calatorie in tramvaie, autobuze și troleibuze. Adica vor exista echipe speciale de controlori care nu vor mai purta veste albastre și astfel spera sa-i prinda mai repede…