În loc de „Buni zori!”. Au înflorit salcâmii cât timp ai dormit Te privesc cu uimire, iubito, Am petrecut impreuna sarbatorile, n-au presarat pe chipul tau niciun rid, niciun nor Eu sunt obosit de parca am stat la priveghi o saptamana Peste tine Paștele a trecut ca o lebada-n zbor Doar fantezia mea lasa urme Pe pleoapele tale cand adormi dupa ce ne-am iubit cu temei Ai pleoapele roz și ma trimit clandestin cu gandul La pleoapele altor, atator minunate femei Sigur, ție nu-ți spun toate acestea Poeții au oricum libertatea de a se piti dupa vers Ești, pot spune, fara sa ma jenez ca mint, prima femeie pe care am iubit-o Din univers A mai trecut peste noi un anotimp… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

