- Romania ocupa locul 16 in topul salariilor ajustate la nivelul de trai pentru poziția de programator junior, surclasand veniturile din țari ca Irlanda, Cehia, Grecia, Polonia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Cipru, Estonia și altele, arata un studiu realizat de școala de programatori Codecool. Fii…

- In ziua de 10 iunie, Comisia Europeana a publicat sondajul sau anual Eurobarometru Flash privind introducerea monedei euro in statele membre care nu au adoptat inca moneda comuna, desfașurat in perioada 20-29 aprilie 2022 in Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania și Suedia. Noul sondaj…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos si secretarul de stat Carmen Moraru au efectuat, in perioada 1-2 iunie, o vizita de lucru la Luxemburg. In cadrul vizitei, au participat la reuniunea „Consiliului Afaceri Generale – format coeziune” si au avut discutii cu reprezentantii Bancii…

- Parlamentul german a aprobat vineri, 3 iunie, cresterea salariului minim gradual, la 10,45 euro pe ora la 1 iulie 2022 și la 12 euro pe ora din 1 octombrie 2022. Acest lucru inseamna ca salariul minim din Germania va fi in toamna de 2.016 euro pe luna, adica de 4 ori mai mult ca in Romania, raportat…

- Dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, Banca Naționala a Romaniei, dar și politicienii acelor vremuri, au anunțat diferite termene, cand țara noastra ar fi trebuit sa treaca la moneda Euro. Ieri, Comisia Europeana ne-a potolit: Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei euro și…

