În lipsa rachetelor antigrindină, agricultorilor din Neamț le rămân doar asigurările Grindina, impresionanta ca dimensiuni, cazuta in seara de 11 iunie, a afectat zona de munte a județului Neamț, dar și orașul reședința de județ, parțial, precum și comunele din imediata apropiere, mai cu seama Garcina și Dobreni. Desigur, cea mai buna soluție pentru a evita distrugerea culturilor ar fi rachetele antigrindina, inexistente in Neamț deocamdata și cu șanse palide de a fi inființat vreun punct de lansare in urmatorii ani. ”Este un centru la Iași, la noi nu”, a declarat Maricel Talmacel, directorul Direcției Agricole Neamț. ”O sa avem și noi, probabil, dar mai dureaza pentru ca trebuie… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

