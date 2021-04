În lipsa focilor, urşii polari apelează - fără mare succes - la ouă pentru a se hrăni (studiu) Ursii polari, pradatori de varf ale caror obiceiuri de vanatoare sunt perturbate de schimbarile climatice, isi indreapta atentia spre cuiburile de rata pentru a le manca ouale, insa nu sunt prea priceputi la acest nou mod de hranire, conform unui studiu publicat miercuri, citat de AFP.



Pericolul la care sunt expusi ursii polari din cauza incalzirii globale, ale carei efecte sunt cu precadere resimtite in Arctica, zona in care acestia traiesc, este bine cunoscut. Imagini cu animale ramase pe blocuri mici de gheata in deriva sau care rascolesc pubelele de gunoi in localitati din nordul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

