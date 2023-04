Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in Parlament! Parlamentarii AUR, in frunte cu George Simion, au cerut marți demisia vicepreședintelui ASF, Cristian Roșu, dupa falimentul Euroins.Cristian Roșu le-a raspuns ca iși va da demisia „in curand”, și anume in noiembrie cand ii va expira mandatul la ASF. Anunțul nu i-a mulțumit pe…

- Doua motiuni de cenzura au fost depuse vineri impotriva guvernului francez, scufundat intr-o criza politica dupa trecerea in forta a reformei pensiilor care a amplificat furia sociala si a condus la incaierari in centrul Parisului, comenteaza AFP, citat de Agerpres.Mai multe mii de persoane s-au…

Deputații membri ai Forța Dreptei și ai USR au depus astazi sesizari la Curtea Constituționala pentru a contesta hotararile Parlamentului de numire a președintelui Consiliului Național al Audiovizualului, respectiv a unui consilier de conturi, vicepreședinte al Autoritații de Audit.

Circa 7.500 de persoane, potrivit politiei, si-au strigat duminica furia in fata parlamentului din Atena, dupa catastrofa feroviara din Grecia, soldata cu 57 de morti si care este pusa pe seama unei erori umane, dar si a neglijentelor pe calea ferata elena, transmite AFP, conform AGERPRES.

Președintele american Joe Biden va face o vizita in Polonia din 20 pana in 22 februarie pentru a marca implinirea unui an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie France-Presse, informeaza Rador.

In Polonia, președintele Andrzej Duda a atacat la Curtea Constituționala un act normativ prin care Guvernul susține ca va reuși sa convinga Comisia Europeana sa deblocheze cele 35 de miliarde de euro destinate Poloniei prin Programul de Reziliența și Redresare, scrie France-Presse, scrie Rador.

CARAȘ-SEVERIN – Deputatul social-democrat carașean Silviu Hurduzeu le cere colegilor de la PNL sa lase discuțiile electorale pentru perioada in care ne apropiem de alegeri, considerand ca acum sunt teme mult mai presante pentru cetațeni decat modul in care se va vota in 2024! „Le propun sa discutam…

Presedintele ales al Cehiei, Petr Pavel, fost general NATO, a declarat joi, intr-un interviu acordat France Presse, ca nu ar trebui sa existe 'nicio limita' pentru ajutorul militar occidental acordat Ucrainei si a indemnat aliatii sa dea dovada de mai mult curaj, potrivit Agerpres.