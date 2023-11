În judeţul Vrancea, drumurile proaste, lipsa sau insuficienţa marcajelor pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic Romania ocupa in continuare primul loc in Europa la numarul mortilor pe sosele. Viteza, drumurile proaste, consumul de droguri si alcool la volan sunt cele mai frecvente cauze. Avem peste 300 de mii de accidente anual pentru care vinovatii nu sufera nicio masura disciplinara – iar tara noastra si-a asumat sa reduca pana in 2030 la jumatate numarul deceselor rutiere comparativ cu 2010, cand s-au inregistrat aproximativ 1.300. Si in judetul Vrancea – drumurile proaste, lipsa sau insuficienta marcajelor – pun in pericol siguranta participantilor la trafic. Una dintre cele mai des intalnite probleme… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

