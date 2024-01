In judetul Giurgiu: Autocar, cu sapte calatori, s-a rasturnat intr-un sant, pe DN 5 (Galerie FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Calugareni și Detașamentului Giurgiu, cu o descarcerare, o autospeciala pentru transport victime multiple, doua autospeciale de stingere dotate cu modul de descarcerare, doua ambulanțe SAJ și echipaje de Poliție.Aceștia au gasit autocarul…

- Accident teribil, seara trecuta, in vestul țarii. Un tanar de 28 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile. Imediat, la fata locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, o ambulanta SMURD, dar si un echipaj de…

- Un autobuz de transport calatori s-a rasturnat pe DN25 in județul Galați. O pasagera a decedat, iar alte patru persoane sunt ranite. Circulația este blocata in zona. ISU Galați a fost solicitat miercuri, 6 decembrie 2023, in jurul orei 17.00, prin 112, sa se deplaseze la un accident rutier in localitatea…

- Pompierii ISU Giurgiu asigura masurile de prevenire a incendiilor, in urma unui eveniment rutier ce s a produs pe DN 5C, in localitatea Gaujani.Potrivit ISU Giurgiu a fost implicat un autotren, care s a rasturnat pe marginea drumului.Acesta este incarcat cu aproximativ 24 t de uree, transportata in…

- Tanara soferita transportata la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina pe DN 5, la Adunatii CopaceniO femeie in varsta de 33 de ani a fost transportata la spital dupa ce masina pe care o conducea s-a rasturnat, miercuri dupa-amiaza, in afara partii carosabile pe drumul national DN 5 Giurgiu - Bucuresti,…

- O femeie, in varsta de 33 de ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dupa amiaza, in localitatea Adunatii Copaceni.Potrivit ISU Giurgiu, la caz s au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Calugareni, cu o autospeciala de stingere si…

- Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina in padure. Evenimentul rutier s-a produs luni dimineața, intre localitațile Hulubești și Calugareni, din judetul Giurgiu. In eveniment a fost implicat un singur autoturism, gasit in afara parții carosabile, in padurea de pe marginea drumului.…

- Un barbat, in varsta de 46 ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dimineata, pe DN5A, in apropierea localitatii Hotarele. In eveniment au fost implicate un autocar si un autoturism.Potrivit ISU Giurgiu, la fata locului s au deplasat pompierii…