- Un numar total de 17 angajati ai unei fabrici de produse medicale din orasul Cisnadie, județul Sibiu, au fost confirmati pozitiv ca infectati cu coronavirus. Ei sunt internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce o alta angajata a aceleiași fabrici a decedat saptamana trecuta din…

- Luni dimineata, in a doua zi de Pasti, in judetul Timis erau inregistrati 376 de persoane confirmate cu coronavirus. Dintre acestea, doua au fost transportate la Spitalul „Victor Babes” chiar duminica. In judetul Timis au murit pana acum 22 de persoane care erau confirmate cu coronavirus. In diverse…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a anuntat marti, 15 aprilie, ca in judetul Calarasi sunt confirmate 41 de cazuri cu infectie COVID-19, dintre care 23 de persoane au fost declarate vindecate.

- Ultima persoana diagnosticata cu COVID-19 este un medic rezident care activeaza la Galati. Primele doua persoane infectate cu coronavirus din judetul Braila s-au vindecat si au fost externate.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis va propune Ministerului de Interne intrarea in carantina a localitatii Sacosu Turcesc, unde au fost confirmate cinci cazuri de coronavirus, iar o persoana a decedat. Primaria de aici a fost inchisa, iar personalul a fost trimis in autoizolare la domiciliu,…

- Raed Arafat a anuntat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca la ora 20.00, erau 1.815 cazuri de coronavirus confirmate in Romania si 43 de decese. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ca situatia imbolnavirilor si a deceselor consemnate…

- Inca trei persoane din Buzau au fost confirmate cu infecție cu coronavirus. Astfel, Buzaul ajunge sa numere cinci bolnavi COVID 19, dupa ce la inceputul crizei din Romania au primit acest diagnostic o femeie de 73 de ani din Parscov și un tanar de 36 de ani din Ramnicu Sarat, care calatorisera in Italia.De…

- Pana joi, 19 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate si externate (16 la Timisoara, 8 la Bucuresti si unul la Iasi). In judetul…