Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 703.776 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 641.288 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.878 cazuri noi…

- Pana astazi, 30 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 627.941 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 554.056 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Scandal finalizat cu dosar penal dupa botezul de la Stefanesti / IPS Teodosie a slujit fara…

- Pana astazi, 10 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 539.107 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 434.679 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 7.067 cazuri…

- Pana astazi, 10 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 539.107 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 434.679 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 7.067 cazuri…

- Rata de infectare cu noul coronavirus a scazut, in ultimele 24 de ore, la 6,99 la mia de locuitori in judetul Constanta, dar acesta ramane pe primul loc in tara, urmat de judetul Ilfov cu o incidenta de 6,94.

- Pana astazi, 3 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 492.211 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 381.001 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 7.661…

- Pana astazi, 25 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 440.344 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). *313.885 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.739 cazuri noi…

- 7753 de cazuri noi de Covid din 30.740 de teste au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore. 196 de decese au fost raportate, intre care unul la categoria 0-9 ani. Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.667. Dintre acestea, 1.204 sunt internate la ATI. In județul Constanța…