În judeţ s-au înfiinţat centre speciale de evaluare a copiilor cu viroze respiratorii In judetul Iasi au fost infiintate centre de evaluare unde se asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii, pentru a reduce aglomeratia si timpul de asteptare in unitatile de primiri urgente. In acest sens, a fost modificat ordinul ministrului Sanatatii nr. 1.513/2020. Astfel, copiii care au simptome specifice unei viroze respiratorii vor fi evaluati de catre medicul de familie, iar daca este cazul, imagistic si biologic de medicii specialisti din centrele de evaluare. In aceste centre sunt spatii special destinate, cu circuite functionale corespunzatoare. „Copiii a caror… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vacanta prelungita de saptamana trecuta au ajuns la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi peste 600 de copii care au avut nevoie de consultatii sau chiar de internare. La fel ca in saptamanile anterioare, continua sa predomine virozele si infectiile respiratorii,…

- In aceasta perioada, pentru a nu aglomera serviciile de urgenta si pentru a reduce timpii de asteptare, este recomandat ca persoanele care au simptome ale unei viroze respiratorii sa respecte o serie de reguli. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi recomanda ca pacientii adulti, dar…

- Pentru limitarea supraaglomerarii serviciilor de urgenta si pentru reducerea timpului de asteptare in unitatile si compartimentele de primire a urgentelor, persoanele cu simptomatologie respiratorie acuta trebuie sa se adreseze dupa cum urmeaza: 1.Pentru pacientii adulti si pediatrici cu simptomatologie…

- Incidentul s-a petrecut luni, in zona Cicoarei, cand barbatul se intorcea de la fratele sau din Galata și se indrepta catre domiciliul sau din Zimbru. A fost adus de un echipaj SMURD-EPA in Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) de la Spitalul Sf. Spiridon, unde medicii au constatat ca are mai multe…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a ajuns la spital in cursul zilei de luni, 21 noiembrie, dupa ce a fost muscat de patru caini fara stapan. Incidentul a avut loc in zona Cicoarei, cand barbatul se intorcea de la fratele sau din Galata si se indrepta catre domiciliul sau din Zimbru. A fost adus de un…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din Iasi, a fost adus in stare grava la spital si salvat de medici dupa ce a baut aproximativ jumatate de litru de antigel, potrivit Agerpres.Medicii de la Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon", impreuna cu cei de la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul…

- Un copil in varsta de doi ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc de locuinte. Incidentul a avut loc marti seara in Piatra Neamt, copilul fiind transferat la Iasi pentru tratament. Din primele informatii, copilul a cazut dupa ce s-ar fi urcat pe niste perne…

- Suspiciunea de accident vascular cerebral in cazul fetitei in varsta de 11 ani din judetul Botosani nu a fost confirmata de medicii ieseni de la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Fetita a fost transportata la inceputul saptamanii cu elicopterul SMURD la Iasi, existand indicii ca ar fi suferit un accident…