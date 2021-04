In Joia Mare, regretatul Vasile Chirondojan ar fi implinit 75 de ani. In aceeasi zi, se desfasoara competitia memoriala

Stiri pe aceeasi tema

- Inaltpreasfintitul Parinte Andrei a implinit joi un deceniu de cand a fost intronizat Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului. Ceremonia de instalare a fost condusa de Patriarhul Romaniei si a avut loc in data de 25 martie 2011, potrivit basilica.ro. Citește și: Președintele…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) va evolua la turneul WTA de la Miami intre 22 martie și 4 aprilie și va lupta pentru un premiu mai mic decat la ediția precedenta. Competiția de la Miami va fi primul turneu WTA 1000 al anului, iar organizatorii au anunțat premii mult mai mici decat la ediția din 2019.…

- Cunoscutul medic Dumitru Octavian Unc a murit dimineata zilei de 24 octombrie 2020 si s a nascut la data de 15 martie 1957, in orasul Zarnesti, judetul Brasov.Regretatul medic ar fi implinit astazi 64 de ani.Din 2006 a avut curs pentru masteranzi, privind Tehnicile chirurgicale moderne.In 2007 a fost…

- Regretatul actor Mihai Volontir ar fi implinit astazi 87 de ani. Marele artist a lasat o amprenta adanca in istoria cinematografiei moldovenești și a jucat in aproape 100 de filme si piese de teatru.

- Olimpiadele școlare sunt suspendate in anul școlar 2020-2021. Pentru elevii iubitori ai matematicii se desfașoara insa online, in premiera, Olimpiada Naționala Gazeta Matematica. Concursul se desfașoara conform Regulamentului elaborat de catre Societatea de Stiinte Matematice din Romania. Etapa I, pe…

- „Dorim interpretari realizate cat mai firesc, care sa ne dea impresia ca interpretul este la rugaciune, este chiar la o slujba” a declarat parintele lect. univ. Ionuț-Gabriel Nastasa despre unul dintre criteriile de evaluare ale pieselor inscrise in Concursul Solistic Online de Muzica Psaltica, informeaza…

- Faza finala a Billie Jean Cup, programata in aprilie in Ungaria, a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat, joi, ITF. Competitia ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 13-18 aprilie, la Budapesta, potrivit news.ro. Citește și: Marcel Ciolacu, ieșire in forța: ‘Nu vom…

- Clubul Sportiv Xtreme Adventure organizeaza cea de a XI – a ediție a evenimentului sportiv ”Raliul Zapezii Cavnic”, in perioada 12 – 14 februarie. Startul raliului se va da de la Pensiunea ”Coliba Dacilor”, informeaza Consiliul Județean Maramureș. Competiția se bucura de o notorietate in creștere, iar…