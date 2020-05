Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Shinzo Abe a anuntat luni incetarea starii de urgenta in toata Japonia, transmite AFP. Restrictiile aplicate din 7 aprilie pentru combaterea coronavirusului erau inca in vigoare la Tokyo. Starea de urgenta fusese declarata initial in capitala si in alte sase regiuni, apoi extinsa la intreaga…

- La data de 15 mai inceteaza starea de urgența pe teritoriul Romaniei, decretata ca urmare a pandemiei de COVID-19, iar conducerea Spitalului de Psihiatrie Voila din Campina s-a intalnit pentru a stabili regulile care sunt valabile dupa incetarea starii de urgența și intrarea in starea de alerta.

- Este prea devreme sa fie ridicata starea de urgenta in Japonia legata de noul coronavirus, a declarat marti seful Asociatiei Medicilor niponi (JMA), Yoshitake Yokokura, adaugand ca va fi dificil pentru Tokyo sa organizeze Jocurile Olimpice anul viitor in absenta unui vaccin eficient, transmite Reuters.…

- Doua baze olimpice de antrenament au fost inchise astazi dupa ce prim ministrul Shinzo Abe a declarat stare de urgenta, pentru a impiedica raspandirea virusului COVID-19, potrivit Mediafax.Atletii nu vor putea folosi Centrul National de Antrenament si Institutul Japonez de Stiinte ale Sportului,…

- Premierul Shinzo Abe a declarat intrarea in stare de urgența a Japoniei pentru a impiedica raspandirea COVID-19. Masura va fi valabila pana pe 6 mai și va fi aplicata in capitala Tokyo și in șase prefecturi, potrivit CNN . Starea de urgența din Japonia va afecta 44% din populație. ”Cel mai important…

- Restrictiile impuse de starea de urgenta continua sa creeze nedumerire in randul romanilor! Multi dintre ei nu inteleg foarte bine ce au de facut ca nu cumva sa se aleaga cu o amenda. "Putem face cumparaturi si la un magazin situat mai departe de casa? Putem iesi pe bicicleta in jurul blocului?" sunt…