În iureşul nebuniei Mergeam in oras. M-a luat cu masina din statia de autobuz unul Costache de pe Dealul Bodron, daca nu cumva il confund. Imi spunea ca am fost colegi in clasele V-VIII, dar eu nu-l tineam minte, si ca imi citeste articolele, „tot ce prind", zicea. Nu era prima data cand m-a luat cu masina aia a lui harbuita si plina de praf (odata avea legat un porc in portbagaj - vitaise tot drumul pana la Iasi) si de fiecare data imi spunea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

