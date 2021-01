În Italia, majoritatea regiunilor intră în izolare pentru aproape o lună In Italia, majoritatea regiunilor intra de maine in izolare pentru aproape o luna. Trei zone devin rosii, iar ale noua devin portocalii, alaturi de cele trei zone care erau deja portocalii de o saptamana. Care sunt masurile impuse de guvernul de la Roma: Sunt permise iesirile din casa intre orele 5:00 si 22:00 doar din motive de munca, de sanatate si de stricta necesitate. Magazinele raman inchise, cu exceptia celor alimentare, a farmaciilor si a tutungeriilor. Restaurantele si barurile pot sa livreze mancare si produse la domiciliu, la nivel national, chiar si in cele cinci zone galbene. … Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Italia continua restrictiile, pe fondul cresterii numarului de infectari si de decese zilnice. O noua duminica de culoare portocalie astazi in Italia, asa cum vor fi toate sfarsiturile de saptamana din luna ianuarie, cu interzicerea circulatiei cetatenilor de la o localitate la alta sau intre regiuni.…

- Valul doi al pandemiei de COVID-19 continua sa puna presiune pe sistemele sanitare europene. Cipru a intrat vineri in cea de-a doua perioada de izolare a anului pentru a incerca sa franeze cresterea numarului de cazuri de COVID-19 ce prevede inchiderea restaurantelor, a centrelor comerciale si a…

- Dupa o luna de carantina, Franța ridica parțial restricțiile. Efectele masurilor stricte s-au resimțit in scaderea numarului de cazuri de imbolnaviri. In urma cu o luna Franța raporta zilnic in jur de 60.000 de noi cazuri de pacienți infectați cu coronavirus. La o luna de carantina, țara a reușit sa…

- Principala organizație profesionala a restaurantelor, barurilor și cafenelelor din Franța a anunțat sambata ca va ataca in justiție inchiderea administrativa decretata pentru acest sector, de la inceperea celei de a doua perioade de izolare, care a intrat in vigoare la 30 octombrie, informeaza Agerpres,…

- Orasul Geneva merge dincolo de restrictiile impuse la nivel national in Elvetia si anunta ca va inchide baruri, restaurante si magazine neesentiale, in incercarea de a stopa o recrudescenta a infectarilor cu coronavirus, informeaza France Presse, potrivit AGERPRES.In aceeasi zi, asociatia…

- Slovacia a anuntat intrarea in izolare partiala, dupa ce a atins 2.500 de cazuri de Covid-19 pe zi, și anunța testarea gratuita la nivel național, anunta digi24 . „Acest val este de 100 de ori mai mare“ Slovacia va inchide de luni majoritatea scolilor si va cere populatiei sa ramane acasa, cu exceptia…

- Tara Galilor a anuntat luni instituirea incepand de vineri a unei perioade de izolare de doua saptamani pentru a incerca sa franeze al doilea val al pandemiei COVID-19, introducand cele mai dure restrictii din Regatul Unit, relateaza AFP. Incepand de vineri, la ora locala 18.00 (17.00 GMT), celor peste…

- Consiliul Municipal pentru Situații de Urgența a decis luni ca masca sa fie obligatorie in București in toate spațiile publice inchise și deschise. De asemenea, restaurantele, cafenelele, teatrele, cinematografele și salile de jocuri de noroc vor fi inchise pentru urmatoarele 14 zile. Masurile se vor…