- Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern. Masura se va aplica doar in localitațile in care rata de infectare este cuprinsa intre 3 și 6 persoane la mia de locuitori. Certificatul…

- Numarul de cazuri Covid continua sa creasca in Israel, unde pentru a treia a zi la rand au fost depistate peste 10.00 de noi infectari. Joi, Ministerul Sanatații a anunțat 11.187 de noi cazuri, la 145.000 de teste efectuate, rata pozitivitații de 7,92% fiind cea mai mare inregistrata de la izbucnirea…

- Israelul intampina dificultati in eforturile depuse pentru a limita cresterea numarului de infectari cu noul coronavirus si a raportat peste 10.000 de cazuri noi in 24 de ore pentru prima data de la jumatatea lunii ianuarie, informeaza DPA citata de Agerpres . Ministerul Sanatatii din aceasta tara…

- Ministerul Sanatatii din Israel a raportat marti 9.831 de noi cazuri, numar record care nu a mai fost inregistrat din ianuarie, informeaza Agerpres . Potrivit Ministerului, 6,63% din aproximativ 153.000 de teste au fost pozitive in ultimele 24 de ore. Douasprezece persoane infectate au murit, iar numarul…

- Israelul a inregistrat aproape 10.000 de noi infectii cu coronavirus intr-o singura zi pentru prima data din ianuarie, in conditiile in care Ministerul Sanatatii a raportat marti 9.831 de noi cazuri, informeaza DPA. Acesta este un salt comparativ cu saptamana trecuta, desi si numarul de teste a crescut…

- Israelul extinde vaccinare in fata amenintarii provocate de tulpina DELTA. Toate persoanele cu varsta de peste 50 de ani vor putea face doza a treia, anunța Mediafax. Israelul a fost unul dintre liderii mondiali in campania de vaccinare a populatiei sale la inceputul acestui an. Dar, in ultimele…

- De miercurea viitoare, toti adultii trebuie sa prezinte un certificat (”green pass”) care sa ateste ca au fost vaccinati, au trecut prin boala sau au fost testati negativ. In locurile in care este necesar certificatul verde, copiii de peste 3 ani trebuie sa aiba un test negativ la Covid.Este vizat,…

- Numarul pacientilor cu coronavirus aflati in stare grava a depasit in Israel pragul de 200, pentru prima oara din aprilie, transmite duminica dpa. Ministerul Sanatatii din Israel a anuntat ca in prezent sunt 362 de pacienti cu coronavirus care sunt tratati in spitale, iar dintre acestia, 212…