- Un numar de 99.969 de cazuri de infectii respiratorii acute – gripa clinica, IACRS si pneumonii – au fost raportate in perioada 13 – 19 martie, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, s-au inregistrat cu 6,7% mai multe cazuri comparativ cu saptamana precedenta.…

- Un numar de 82.576 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii - au fost raportate in perioada 27 februarie - 5 martie, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit INSP, s-au inregistrat cu 11,5% mai putine cazuri comparativ cu saptamana…

- In saptamana 13-19 februarie au fost inregistrate 100.705 de cazuri de infecții respiratorii acute, in scadere cu 7% fața de saptamana precedenta. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 81 in sezonul actual, intre care 5 inregistrate saptamana trecuta, potrivit raportului saptamanal publicat…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 13-19 februarie, 45,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Maramures si Brasov, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, joi, scaderea numarului de infectii respiratorii, cu 5% fata de saptamana anterioara, fiind inregistrate 98.011 cazuri. ”Se mentine o raspandire geografica extinsa, dar cu o intensitate medie a activitatii gripale”, au transmis specialistii. ”In…

- Peste 5.000 de cazuri de gripa clinica au fost inregistrate intr-o saptamana, la nivel național, intre care peste 200, in județul Brașov. Aproape 140.000 de infecții respiratorii au fost raportate, dintre care peste 5.000 de cazuri de gripa clinica, potrivit raportului saptamanal publicat, joi, de…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 9 - 15 ianuarie, 43,4% din cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Brasov, Hunedoara, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…