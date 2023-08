Grupul postal britanic Royal Mail a inaugurat primul sau serviciu regulat de distributie cu ajutorul dronelor, care a devenit operational in arhipelagul scotian Orkney, a informat AFP, preluata de Agerpres. Corespondenta si coletele vor fi trimise din Stromness, al doilea oras ca marime din arhipelag, pe insulele Graemsay si Hoy, situate cativa kilometri mai la sud. «Tot ce poate contribui la mentinerea serviciului universal, in special in zonele in care accesul pe insule este dificil», merita sa fie «sustinut», a declarat intr-un comunicat Alistair Carmichael, deputat din partea Orkney si Shetland,…