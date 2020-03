În Germania nu se moare de coronavirus. Au fost înregistrate peste 1,150 de cazuri şi niciun deces In Germania, peste 1150 de persoane sunt infectate cu coronavirus. Primul cetațean german a fost ucis de virus in timpul unei calatorii in strainatate. Este vorba de un barbat de 60 de ani care a murit duminica, in Egipt, din cauza unei boli respiratorii cauzate de coronavirus, potrivit berlinspectator.com. Autoritatile au anuntat, luni dupa-amiaza, ca numarul oficial de infecții cu Covid 19 in Germania a ajuns la peste 1151. Peste 500 dintre ele au fost confirmate in Renania de Nord-Westfalia, in timp ce Bavaria are peste 250 de cazuri, iar Baden-Wurttemberg a raportat 200 de cazuri. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

