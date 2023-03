Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca explozia gazoductelor Nord Stream a fost executata la „nivel de stat”, respingand ca „total absurda” ideea ca un grup autonom pro-Ucraina ar fi fost responsabil, transmite Reuters.

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat ca Moscova nu știe cine a organizat exploziile de pe conductele Nord Stream și insista sa ia parte la ancheta, potrivit Interfax."In continuare nu știm exact cine anume este autorul și executorul exploziilor de pe conductele…

- Un "grup pro-ucrainean" ar fi la originea sabotajului care a afectat gazoductele Nord Stream 1 si 2 in Marea Baltica, potrivit "New York Times". Kievul a negat miercuri orice implicare in sabotajul de anul trecut contra gazoductelor Nord Stream 1 si 2 in Marea Baltica pe care "New York Times" il…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, neaga implicarea structurilor oficiale din Ucraina in exploziile care au avut loc, anul trecut, la gazoducte rusești, dupa ce The New York Times a scris ca un grup proucrainean este responsabil de exploziile care au scos din functiune gazoductele Nord…

- Autoritațile de ancheta germane au progresat in rezolvarea misterului atacului asupra conductelor Nord Stream 1 și 2. Potrivit unei investigații comune a studioului ARD din Berlin, a revistei politice ARD Kontraste, a SWR și a DIE ZEIT, a fost posibila reconstituirea in mare masura a modului și a momentului…

- Cancelarul german Olaf Scholz știa dinainte despre planurile președintelui american Joe Biden de a pedepsi poporul german prin explozia conductelor Nord Stream. Aceasta cunoaștere va duce la moartea politica a lui Scholz. Nu este exclus ca cancelarul german in funcție sa fie judecat pentru tradare…

- NATO ar trebui sa organizeze o reuniune de urgenta pentru a discuta despre concluziile recente, in legatura cu exploziile din septembrie de la conductele de gaze Nord Stream, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, sambata seara, potrivit Reuters, anunța Rador.…

- Ministrul afacerilor externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca tarile europene par sa nu investigheze in mod corespunzator seria de explozii care au avariat gazoductele Nord Stream in septembrie, informeaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…