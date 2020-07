Stiri pe aceeasi tema

- Ana Gum creeaza pe Tik Tok un content cu post-productie, fiind cea mai buna pe challenge-uri la dans. Ea are peste 1.100.000 de followers si 14 milioane de like-uri, fiind a treia cea mai urmarita influencerita de pe Tik Tok, dupa Andra Gogan si Dania, anunța MEDIAFAX.La 32 de ani, Ana Gum…

- Camera Deputatilor a adoptat marti un proiect de lege privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani, care introduce, intre altele, sistemul de carte de identitate electronica si semnatura electronica, precum si posibilitatea eliberarii unei carti de identitate simpla sau…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, considera ca premierul Ludovic Orban vrea sa „acopere mizeria lui si a gastii lui de fripturisti” prin atacurile la adresa sa. Orban a declarat vineri, la Zalau, ca ii condamna in mod public pe liderii politici ai opozitiei, in special cei ai PSD si Pro Romania, care…

- "Oamenii trebuie sa inteleaga: nu poti sa dai al doilea, al treilea salariu. O sa ajunga sa dea pentru orice moment al vietii inca un salariu. In sectorul public, veniturile sunt rezonabile. Nu mai putem inventa noi si noi motive de a creste salariale. Generarea de cheltuieli absurde provoaca grave…

- Ponta a reacționat in contextul fotografiei aparute cu o parte din Guvernul Orban pe rețelele de socializare. Potrivit liderului Pro Romania, totul este o „mascarada a acestui Guvern” și ii roaga pe șeful statul statului și pe Marcel Ciolacu sa ia masuri drastie. „Domnilor Klaus Iohannis si Marcel Ciolacu…

- "In momentul in care doamna Renate Weber a atacat legea starii de urgenta la CCR, CCR nu mai permite ca, in momentul acesta, cetatenii romani, chiar daca vin din zone rosii, sa intre in carantina. In cele trei zile de vid legislativ si in stare de alerta, noi nu mai putem duce oamenii direct in carantina…

- Guvernul libanez a aprobat joi un plan economic de salvare vizand scoaterea tarii din grava criza actuala, considerata cea mai mare amenintare la adresa stabilitatii tarii de la razboiul civil din anii 1975-1990, relateaza AFP si Reuters.'Consiliul de ministri aproba in unanimitate planul…

- Tanase Stamule, consilierul economic al premierului Ludovic Orban, a cazut victima unor inscenari, in ultimele zile. In numee sau, mai mulți bucureșteni au primit pachete ce conțin un gel dezinfectant, un sapun, un pliant și o carte poștala. Stamule le transmite celor care au primit astfel de produse…