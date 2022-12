Stiri pe aceeasi tema

- Anca Pricop este managerul unei companii de formare profesionala și a explicat in cadrul matinalului de weekend de la TVR1 ca in perioada pandemiei tot mai multe persoane s-au apucat de cursuri pentru a-și schimba locul de munca sau pentru a invața lucruri noi.

- Camera inferioara a parlamentului Franței a votat joi, cu o larga majoritate, in favoarea inscrierii dreptului la avort in Constituție, parlamentarii de stanga și de centru afirmand ca decizia din iunie a Curții Supreme a SUA de a anula o hotarare istorica privind acest drept arata necesitatea luarii…

- Germanilor care implinesc 18 ani li se ofera un permis cultural de 200 de euro „cadou de naștere”, potrivit The Guardian. Vaucerul cultural iși propune sa reaprinda interesul pentru artele live și sa stimuleze industria dupa pandemie Tinerii germani urmeaza sa se alature altor europeni pentru a primi…

- Iașul iși antreneaza tinerii pentru joburile viitorului: peste 200 de inscrieri pentru cele 120 de burse gratuite Generația Tech, oferite in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Iași (ADI ZMI) ● Generația Tech s-a lansat pentru prima…

- Cateva mii de protestatari s-au adunat sambata in Piața Palais-Royal din Paris, in urma unui apel din partea partidului de dreapta Patrioții de a cere demisia președintelui francez Emmanuel Macron. Dupa prima demonstrație din 3 septembrie, Patrioții au lansat un nou apel de ieșire in strada. Activiștii…

- Tinerii pot calatori gratuit prin toata Europa cu trenul, timp de 30 de zile, in cadrul unui program care le da celor cu varsta de 18 ani posibilitatea de a descoperi continentul prin intermediul calatoriilor.De cand a fost lansat acest program, in luna iunie a anului 2018, peste 165.000 de tineri au…