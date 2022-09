Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul Dumitru Rujan spune: „Investim in dezvoltarea comunitaților locale! Autoritațile publice locale din Caraș Severin au oportunitatea sa acceseze fonduri pentru a face investiții in producția de energie din surse regenerabile“! Și este vorba despre o oportunitate deloc de neglijat,…

- Organizația PNL Sector 1, condusa de Sebastian Burduja, a propus stabilirea unor burse speciale pentru elevii care invața in sectorul condus de Clotilde Armand. Astfel, cine obține locul I la olimpiadele internationale poate primi 10.000 lei pe luna, echivalentul a 2.000 de euro. Proiectul va trebui…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat, astazi, o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 149 de milioane euro pusa la dispozitie prin intermediul Mecanismului de redresare si rezilienta („MRR”) pentru a sprijini productia de hidrogen din surse regenerabile.Astfel, potrivit unui comunicat de presa, scopul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat un act normativ deosebit de important pentru dezvoltarea Romaniei, care va da posibilitatea producerii de energie din surse regenerabile pe terenurile agricole de categorie inferioara, respectiv pasuni, vii si livezi. Proiectul de lege, al carui coinițiator sunt,…

- Comisia Europeana a anunțat cei 20 de caștigatori ai primei runde a Noului Bauhaus european. O serie de proiecte de transformare a unor cladiri sau locuri din localitați mici și mijlocii vor primi sprijin financiar. Doua dintre aceste proiecte sunt din Romania, fiind inițiate de Resița și Tarlungeni.…

- Un nou format de supermarket Auchan, cu preturi mici, zilnic * Primul magazin Sinsay din Iasi * 29 de operatori, majoritatea antreprenori locali si nationali * Parc si sala pentru evenimente corporate si private * 137 de locuri de parcare, spatii pentru biciclete si statii de incarcare pentru masini…

- Per ansamblu, consumul de energie al Germaniei a scazut cu 0,8 , la 281 miliarde kWh in primele sase luni din 2022.Energia regenerabila a reprezentat 49 din consumul de energie in Germania in primul semestru din 2022, in crestere cu sase puncte procentuale fata de anul precedent, datorita conditiilor…

- Primaria Alba Iulia va plati cu bani europeni un vlogger, care sa laude proiectele implementate in oraș din fonduri UE Primaria Alba Iulia a anunțat in urma cu cateva zile ca a caștigat un nou proiect, ”un nou succes pentru Municipiul Alba Iulia”. Este vorba despre un proiect finanțat din fonduri europene,…