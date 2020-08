Stiri pe aceeasi tema

- Focarul de la Centru Abilitare si Reabilitare pentru Persoana Adulta din Husi se extinde. De la cele 76 de persoane care erau confirmate sambata, marti, autoritatile din Vaslui au anuntat ca s-a ajuns la 190 de infectati, potrivit Mediafax. Cei mai multi dintre acestia, adica 158, sunt persoane aflate…

- Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoana Adulta cu Dizabilitati din Husi a intrat sambata in carantina pentru 16 zile, in condițiile in care au fost confirmate pozitiv cu COVID 76 de persoane, angajati si beneficiari. Pe 1 august a fost internata o persoana care avea simtomatologie de infectie…

- Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoana Adulta cu Dizabilitati din Husi a intrat sambata in carantina pentru 16 zile, in condițiile in care au fost confirmate pozitiv cu COVID 76 de persoane, an...

- Focarul de coronavirus de la Șantierul Naval Damen Galți se extinde. Numarul persoanelor infectate cu Covid 19 este in creștere, in condițiile in care 95 de angajati ai companiei olandeze si salariati ai subcontractorilor au luat virusul Sars Cov 2. Potrivit cifrelor oficiale prezentate reprezentantii…

- Numarul de imbolnaviri cu noul coronavirus la un Centrul de Ingrijire a Persoanelor Adulte din Prahova a ajuns la 71, dintre care 21 sunt din randul personalului angajat, iar 50 din cel al beneficiarilor. DSP a prelevat la aceasta unitate medico-sociala 102 probe (34 de la angajați și 68 de la varstnici),…

- DSP Buzau a identificat focare de COVID-19 la doua centre de ingrijire din Buzau, unde au fost confirmate in total sapte cazuri de infectare cu noul Coronavirus. Toate persoanele identificate pozitiv cu SARS-CoV-2 sunt asimptomatice si fost internate in unitati sanitare. Trei persoane au fost confirmate…

- Situata la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanești se inrautațește pe zi ce trece. Conform DSP Bacau 85 de persoane (beneficiari si personal de ingrijire) au fost confirmate pozitiv COVID pana acum. Amintim ca pe 5 mai, cand... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aproape jumatate din totalul persoanelor din judetul Botosani care s-au infectat cu virusul COVID-19 au fost declarate vindecate, se arata intr-o informare de presa transmisa, miercuri, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia Prefectului. Potrivit informarii, care se bazeaza pe raportarea…