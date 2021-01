Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona - PSG si Atletico Madrid - Chelsea sunt doua dintre cele mai interesante meciuri din optimile de finala ale Ligii Campionilor, stabilite in urma tragerii la soti care a avut loc,ieri, la Nyon. Celelalte confruntari din optimi sunt; Borussia Monchengladbach - Manchester City;Lazio - Bayern…

- Duelul dintre FC Barcelona si Paris Saint-Germain detine capul de afis al optimilor de finala ale Ligii Campionilor , conform tragerii la sorti efectuate astazi, la Nyon. Barca a fost in optimile de finala ale competitiei in fiecare an din 2004-2005, castigand 14 din cele 16 dueluri. Catalanii au pierdut…

- Sediul UEFA de la Nyon, din Elveția, va gazdui luni, 14 decembrie, incepand cu ora 13:00, tragerea la sorți a meciurilor din „optimile" Champions League. In aceasta faza s-au calificat: Bayern Munchen, Atletico Madrid, Real Madrid, Borussia Monchengladbach, Manchester City, FC Porto, FC Liverpool, Atalanta…

- Luni a avut loc la Nyon tragerea la sorți a partidelor din optimile Champions League, iar sorții au scos pe Barcelona în calea celor de la PSG, finaliști la ultima ediție. Va fi, printre altele, un duel între foștii coechipieri Lionel Messi și Neymar. Program optimi: Borussia…

- Luni va avea loc, de la ora 13:00, la Nyon, tragerea la sorți a optimilor din Champions League. Câștigatoarele de grupe se vor duela cu ocupantele locurilor doi. Astfel, am putea avea dueluri precum Barcelona vs Liverpool, City vs Atletico Madrid sau Juventus vs Leipzig. Cum arata urnele…

- Liverpool si FC Porto s-au calificat, marti seara, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa partidele din etapa a cincea a grupelor. Liverpool a obtinut o victorie la limita cu Ajax, 1-0, prin golul lui Curtis Jones (58), care a avut si o bara. Foto: (c) Paul Ellis/REUTERS Porto…

- Bayern Munchen, detinatoarea trofeului, s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe RB Salzburg cu scorul de 3-1. Bavarezii s-au impus prin golurile marcate de Lewandowski, Woeber (autogol) si Leroy Sane, pentru oaspeti inscriind…

- Real Madrid a invins-o la limita, scor 3-2, pe Inter Milano, intr-un meci disputat marți seara, in grupele Ligii Campionilor. Bayern Munchen a inscris de șase ori in poarta austriecilor de la Salzburg. O alta grupare germana, Borussia Monchengladbach a marcat la randul ei tot de șase ori. De aceasta…