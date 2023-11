Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a facut luni bilantul initiativelor sale in fata a ceea ce califica drept „crestere alarmanta a incidentelor antisemite in scoli si in campusurile universitare” dupa atacul Hamas din 7 octombrie impotriva Israelului, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Una dintre victimele masacrului comis de teoristii Hamas in Sambata Neagra, pe 7 octombrie, pe teriotriul Israelului, este un supravietuitor al Holocaustului din Romania, in varsta de 91 de ani.

- Israelienii sunt furioși și inca șocați dupa atacurile Hamas asupra Israelului. Au un razboi de dus și numai uniți știu ca iți pot pastra unitatea, insa privesc la ziua decontului. Intrebarea de pe buzele tuturor: Cum a fost posibil? Toate privirile sunt indreptate catre premierul Netanyahu.Responsabilitatea…

- Razboiul dintre Israel și Hamas are victime total neașteptate. O pizzerie din Cisiordania afișase un colaj foto cu un supraviețuitor al Holocaustului, care ar fi fost luat ostatic de catre Hamas și dus in Fașia Gaza.Femeia in varsta de 95 de ani, care sufera de demența, a fost capturata de Hamas…

- Ayatollahul Ali Khamenei, autoritatea suprema a Iranului, a negat marti ca tara sa se afla in spatele atacului masiv lansat sambata de Hamas, dar a salutat ceea ce el a numit „ireparabila” infrangere a Israelului in domeniul militar și al informațiilor.

- Presa de stat din Coreea de Nord a invinovatit marti Israelul ca provoaca varsarea de sange in Gaza, transmite Reuters, observand ca este prima luare de pozitie a Phenianului in privinta conflictului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, noteaza Agerpres.Cotidianul Rodong Sinmun,…

- Germania, Statele Unite, Franta, Italia si Regatul Unit "vor sprijini eforturile Israelului de a se apara" si "vor condamna fara ambiguitate Hamas si actele sale teroriste revoltatoare", se arata intr-un comunicat comun dat publicitatii luni dupa o discutie a

- Cinci dintre statele G7, SUA, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie au anuntat ca vor ajuta Israelul cu armament, condamnand actiunile teroriste si criminale ale organizatiei palestiniene Hamas asupra populatiei civile. In declaratia lor comuna se precizeaza urmatoarele: ,,Nu exista nicio intentie…