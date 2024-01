Adoptata in vara anului trecut, legea privind casatoria intre persoane de același sex a intrat in vigoare la 1 ianuarie in Estonia, prima țara ex-URSS. Astfel, Estonia este a 15-a țara a Uniunii Europene care autorizeaza casatoria intre p ersoane de același sex . Cuplurile gay pot sa-și inregistreze cererea in casatorie pe internet. Potrivit The Guardian, primele cereri vor fi rezolvate din 2 februarie. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul estonian cu 55 de voturi pro și 33 contra. Premierul estonian Kaja Kallas a declarat ca este mandru de țara sa, de fatul ca este in construcție o societate…