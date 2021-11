Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au descoperit un mormant comun antic, continand circa 25 de schelete precolumbiene aproape intacte, cele mai multe apartinand unor femei si copii, in orasul Chan Chan din nordul Peru, a declarat joi un membru al echipei, informeaza AFP. Au mai fost gasite, totodata, zeci de obiecte…

- Arheologii israelieni au descoperit un inel de aur vechi de peste 1.300 de ani. Cu o greutate de 5,11 grame, inelul incrustat cu ametist, a fost scos la iveala in timpul unor sapaturi in orașul Yavne, din centrul Israelului, a anunțat Autoritatea pentru Antichitați din Israel (IAA).

- Autoritatile israeliene au anuntat luni descoperirea "celui mai vast" sit pentru productia de vinuri din perioada bizantina in sudul Israelului, la portile Fasiei Gaza, relateaza AFP. In timpul unor sapaturi in orasul Yavne, situat in sudul Israelului, arheologii au dezgropat in ultimii doi…

- Un tumul care dateaza de la inceputul Epocii Bronzului in care era ingropat un copil a fost descoperit pe raza localitații Targșoru Nou de catre arheologii prahoveni. De asemenea, zeci de astfel de situri au fost cercetate in ultima perioada in județ. Acest lucru se datoreaza dezvoltarii zonei aflate…

- La Sarmizegetusa a fost descoperit cel de-al optulea templu din fosta capitala dacica. Cei care vor sa afle mai multe informatii pretioase din istoria noastra au la dispozitie ghizi inediti – studenti romani pregatiti sa raspunda la toate intrebarile. Pasionatii de istorie din tara, dar si din strainatate…

- Arheologii au descoperit unelte primitive in Arabia Saudita care demonstreaza ca oamenii preistorici se aflau in zona in urma cu 400.000 de ani, cea mai veche dovada de pana acum a faptului ca zona era locuita, relateaza IFL Science.

- Arheologii de la universitațile din Manchester și Cardiff au identificat originile Piatrei lui Arthur, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale epocii de piatra din Regatul Unit. Profesorul Julian Thomas de Manchester, care a supravegheat sapatura, a declarat ca magnificul mormint din Herefordshire…