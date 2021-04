În Dubai doar cu un credit urgent Mulți barbați iși rasfața iubitele cu tot felul de cadouri sofisticate precum dulciuri scumpe, buchete imense de flori, de trandafiri roșii, de bauturi alcoolice scumpe, cu haine de brand care nu sunt nici ele ieftine, cu excursii la munte, la mare, la cabane sau hoteluri de lux, cu piscina sau jacuzzi. Unii barbați fac asta pentru iubitele sau soțiile lor nu doar de ziua lor, ci și de Craciun, de Paște sau pur și simplu fara un motiv anume. Ca sa fii un astfel de barbat trebuie sa ai cu siguranța un loc de munca foarte bine platit sau chiar o afacere proprie care sa iți permita sa cheltui banii… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

