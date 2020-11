În Dolj, peste 8.300 de elevi sunt fără internet sau fără curent electric Situație dramatica in Dolj. Școala online este imposibila pentru peste 8.300 de copii. Aceștia nu au dispozitive și nici internet. Mai mult decat atat in unele cazuri nu au nici macar curent electric. Datele au fost centralizate la nivelul ISJ Dolj dar și la nivel național dupa ce Ministerul Educației a trimis o circulara prin care a intrebat școlile ce platforme folosesc, cați nu au dispozitive și internet sau nu au curent electric. Școala online pe platforme este greu de pus in practica in cazul a mii de elevi din județul Dolj. Cei mai mulți copii care nu au acces la școala online nu dețin dispozitive… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

