- S-au afisat rezultatele de la proba eliminatorie a concursului pentru directori de scoala. Aproape doua treimi dintre cei care s-au prezentat au luat note peste 7 si au fost declarati "admisi".

- Dintr-un total de 226 candidați la funcția de director școlar, 66 nu au reușit sa treaca astazi proba teoretica care a fost susținuta la Școala „George Emil Palade” din municipiul Buzau. Alți patru candidați au amanat acest examen. Cea mai mare nota primita de concurenții admiși la concursul pentru…

- Subiectele de examen pe care candidatii pentru functiile de directori si directori adjuncti ai scolilor publice le-au avut de rezolvat vineri includ intrebari legate de modul in care acestia ar gestiona conflictele dintre doi colegi sau un posibil conflict iscat cu un coleg, din cauza opiniilor diferite…

- Candidații la funcțiile de directori și directori adjuncți din școli și gradinițe au susținut azi proba scrisa. In Dolj erau așteptați in sali 378 de candidați. Din datele ISJ Dolj in salile de examen s-au prezentat 358. Doi dntre candidați s-au restras in timpul probei. La nivelul județului sunt cinci…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a validat toti candidatii la functiile de director si director adjunct. Sunt 378 de cadre didactice care s-au inscris la acest concurs. Au fost trecuți pe lista validaților și candidații care au aparut invalidați dupa prima evaluare. Ministerul Educației a transmis…

- Inspectoratul Școlar Județean Dolj a afișat lista candidaților evaluați in etapa de verificare a dosarelor de inscriere la concursul pentru directori și directori adjuncți. Practic, lista conține 30 de cadre didactice care nu s-au ferit sa aiba numele afișat și 348 de coduri. In urma evaluarii, dintre…

- Pe 26 septembrie s-a terminat inscrierea pentru concursul de director si director adjunct din scoli si gradinite. La nivel national au fost depuse 9.547 de dosare la concursul pentru directori de școala.Anul acesta, sunt normate 6.329 de functii de director si 2.387 de functii de director adjunct. In…

- Ministerul Educatiei a publicat ieri rezultatele finale ale examenului national de titularizare. In Dolj, dupa contestatii a crescut cu peste 3% procentul candidatilor cu medii peste 7. Nu au fost inregistrate noi note de 10. Foarte afectati de reevaluarea lucrarilor au fost candidatii cu note intre…