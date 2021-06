În Dolj, 70,87% dintre elevi au promovat evaluarea naţională S-au afisat rezultatele la evaluarea nationala. In Dolj, 70,87 % dintre candidati au obtinut medii peste 5 la acest examen, cu 3,87% mai putin decat anul trecut. Patru elevi au reusit sa promoveze sesiunea cu media 10, iar la sase scoli din Dolj, toti elevii au promovat examenul. Elevii nemultumiti pot depune contestatii azi pana la ora 12.00. n Dolj, la evaluarea nationala s-au prezentat 3.327 elevi din cei 3.695 de candidati inscrisi. Ieri a fost ziua in care elevii care au sustinut acest examen au aflat si rezultatele. „In Dolj au fost absenti 362 de elevi. Proicentul de promovabilitate este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

