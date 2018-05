În curând, vom mânca MEDUZE Cresterea temperaturii apei marine, acidificarea oceanelor si pescuitul excesiv par sa fi oferit un mediu favorabil dezvoltarii populatiilor de meduze. Ca urmare, meduzele au distrus deja ferme piscicole amenajate pe coastele europene si au blocat sistemele de racire ale unor centrale electrice.



Un consortiu de institutii stiintifice din tari europene, Israel si China a fost infiintat pentru a analiza modul in care meduzele ar putea fi utilizate de oameni intr-o maniera placuta, in viitor.



Proiectul, denumit GoJelly, a fost realizat sub coordonarea Institutului German si Centrului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

