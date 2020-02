In curand KFC si la Vaslui Multa lume asteapta sa se deschida si la Vaslui un restaurant fast food KFC. Vad ca au scris cei de la vremeanoua ca acest zvon se confirma si ca deja se fac demersuri pentru obtinerea de autorizatii! Vesta buna pentru Vasluieni si nu numai. In special pentru acea zona care s-a extins si dezvoltat in ultimii si care se va mai dezvolta cand va incepe constructia cartierului de blocuri din spatele kaufland. Dealtfel KFC deschide in perioada asta restaurant fast food si la Botosani tot in parcarea hypermarketului Kaufland. Deci se adevereste zvonul de la Vaslui deoarece acest format de kfc in interiorul… Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

Sursa articol si foto: vasluion.ro

