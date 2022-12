Stiri pe aceeasi tema

Pagina de Twitter a Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a șters un videoclip in care vorbește despre 100.000 de victime militare din partea Ucrainei, relateaza Nexta.

Uniunea Europeana mentine solidaritatea cu Ucraina si va intensifica actiunile pentru facilitarea reluarii alimentarii cu electricitate si caldura, a declarat vineri seara presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa o convorbire cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunța…

Uniunea Europeana se confrunta cu riscul de a nu reusi sa-si asigure suficiente rezerve de gaz pentru iarna 2023-2024, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

Uniunea Europeana asista in prezent la o escaladare a tensiunilor cu China, a declarat vineri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la sfarșitul unui summit UE de doua zile, noteaza RADOR.

Uniunea Europeana ar trebui sa introduca o plafonare temporara a pretului la gazele naturale pana cand va putea fi adoptat un nou index al preturilor, a declarat miercuri, in Parlamentul European, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, saluta anuntul facut miercuri de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care a propus plafonarea preturilor la gaze si semnaleaza ca au fost anuntate decizii importante pentru viitorul energiei.

Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, va fi prezenta la discursul susținut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre starea Uniunii, anunța Mediafax.