- Disonanta intre cadru legislativ si nevoile sociale in prezent. Cluj-Napoca, 2aprilie 2020: De la momentul decretarii starii de urgenta de catre Presedintele Romaniei prin Decretul nr. 195/16.03.2020, in contextul extinderii rapide a pandemiei COVID-19 la nivel mondial, Romania in doar ca ...

- Stirile pozitive ale diminetii: – Romania a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații in programul sau masiv de testare a patru posibile tratamente pentru coronavirus, numit ”Solidarity Trial”. –

- Se intampla in spitalele din Romania ca medici și asistenți medicali sa fie nevoiți sa lucreze fara echipamente de protecție la cazuri cu inalta suspiciune de Covid-19. Prin absența echipamentelor de protecție nu se pune in pericol numai viața personalului medical, ci il transforma in ucigaș, este…

- Oficialii Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, au publicat informatii despre culoare speciale de circulatie disponibile in Romania pentru transportatori.

- Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (UGIR) propune un pachet de masuri pentru sprijinirea companiilor in contextul pandemiei COVID-19, printre care se afla relocarea de fonduri europene pentru start-up-uri si IMM-uri de cercetare, dezvoltare, inovare si de productie in medicina si farmacie.…

- Președintele Klaus Iohannis a decretat Stare de Urgența pentru urmatoarele 30 de zile in Romania. Șeful Statului a anunțat masurile prevazute in decretul care instituie starea de urgența.

- Inca doua centre comerciale din București au anunțat ca iși reduc programul la 8 ore. Acestea vor funcționa doar intre orele 12.00 și 20.00, dar hipermarketurile si farmaciile din centrele comerciale vor avea...

- Scenariul 3 a intrat in vigoare in Romania, in contextul pandemiei de coronavirus, dupa ce a fost confirmat cazul cu numarul 100 de coronavirus. Grupul de Analiza a facut, sambata, o serie de recomandari.