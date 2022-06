Stiri pe aceeasi tema

- In 19 iunie, la Dumbravita, judetul Brasov, se va organiza primul referendum pentru demiterea unui primar din Romania. Aflat la al cincilea mandat, Zachiu Popa ar putea iesi pe usa din dos a primariei si ar putea intra in istorie.

- Primul referendum organizat vreodata in Romania pentru demiterea unui primar va avea loc duminica, 19 iunie, in comuna Dumbravita. Campania a fost declanșata de reprezentanții USR din localitate. Aceștia au adunat peste 1.100 de semnaturi ale cetatenilor, arata un comunicat de presa al partidului. Membrii…

- Primul referendum organizat vreodata in Romania pentru demiterea unui primar va avea loc duminica, 19 iunie, in comuna Dumbravita din judetul Brasov, in urma eforturilor depuse de membrii USR din localitate, care au adunat peste 1.100 de semnaturi ale cetatenilor, arata un comunicat de presa al partidului,…

- Primul referendum organizat vreodata in Romania pentru demiterea unui primar va avea loc duminica, 19 iunie 2022, in comuna Dumbravita din judetul Brasov, ca urmare a initiativei USR din localitate, care a adunat peste 1.100 de semnaturi ale cetatenilor, se arata intr-un comunicat al USR. Membrii USR…

- Un nou focar de gripa aviara a aparut in judetul Csongrad-Csanad, in apropierea granitei cu Romania, Oficiul National pentru Siguranta Alimentelor (Nebih) din Ungaria a confirmat prezenta unui virus inalt patogen la un efectiv de gaste din localitatea Szekkutas, a anuntat oficiul, miercuri, pe pagina…

- Astazi, 12 mai, Ziua Asistenților Medicali este sarbatorita in intreaga lume pentru a recunoaște importanța asistenților medicali in sistemul de sanatate și pentru a evidenția meritul lor in societate. Alaturi de medici, asistenții medicali vad cum se nasc și se curma vieți și au ințeles ca sunt situații…

- Deputații au votat proiectul de lege care prevede ca o noua categorie de persoane sa se pensioneze mai devreme. Este vorba despre romanii care locuiesc in zonele poluate. Astfel, romanii care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluare, precum si cei care au locuit pe o raza de opt kilometri…

- In județul Brașov, noua cetațeni ucraineni au trecut pragul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca pentru a-și cauta un job. Ei au fost primiți și consiliați și li s-a facut legatura cu angajatorii care s-au oferit sa ii primeasca in randul salariaților. Bariera lingvistica va fi depașita…