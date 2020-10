Un barbat in varsta de 23 de ani, din municipiul Vaslui, a ajuns in aceasta dimineața la Spitalul Județean de Urgența Vaslui dupa ce a cazut de la etajul patru. Incidentul a avut loc la blocul 108 de pe strada Mareșal Constantin Prezan. Tanarul petrecuse toata noaptea, alaturi de mai mulți prieteni, și se afla Articolul In coma la spital dupa ce a cazut de la etajul patru apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .