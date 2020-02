Stiri pe aceeasi tema

- Fiul președintelui LPF a fost dus, imediat dupa coliziune, la Spitalul Elias din București, dupa care a fost mutat la o clinica specializata din Milano, deși medicii nu au fost de acord cu transferul, intrucat starea sa de sanatate era una critica. La inceputul anului, dupa ieșirea din coma, Mario…

- Pus sub acuzare dupa ce a provocat un accident de masina in care a murit un tanar, Mario Iorgulescu s-a aflat si el in stare grava, motiv pentru care a fost transferat la o clinica din Milano. Potrivit surselor Impact.ro, Mario Iorgulescu și-a revenit, iar acum se afla in paradisul studenției sale,…

- Mario Iorgulescu este pus sub acuzare de procurori in urma unui accident rutier in care o persoana și-a pierdut viața. In urma cu doua luni, cu toata opoziția medicilor de la spitalul Elias, Iorgulescu Jr. a fost transporat la o clinica din Italia. Informațiile care au urmat cu privirea la situația…

- Mariu Iorgulescu ar trebui sa fie in acest moment internat la o clinica din Milano. Fiul președintelui LPF a fost insa de negasit de un grup de jurnaliști romani. Mario Iorgulescu este pus acuzare de procurori in urma unui accident rutier in care o persoana și-a pierdut viața. In urma cu doua luni,…

- Situatia lui Mario Iorgulescu este, la ora actuala, una incerta. Pus sub acuzare de procurori in cazul accidentului in care a murit Dani Vicol, Mario Iorgulescu s-ar afla, teoretic, in Italia, unde urmeaza un complex program de recuperare medicala. Mai exact, cu ceva timp in urma, Gino Iorgulescu…

- Acum mai bine de doua luni, Gino Iorgulescu a decis sa il transfere pe Mario Iorgulescu la Milano, contrar sfaturilor date de doctori. Cu ajutorul unei aeronave, dotata exact ca o ambulanța, Mario a fost transportat in Italia și imediat internat la Clinica San Raffaele, una dintre cele mai cunoscute…

- Irina Rimes a postat pe pagina sa de socializare un mesaj in care povestește cum se simte și cum a petrecut revelionul pe patul de spital. "In noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picatura de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grija de mine sa simt…

- De ceva vreme, nu prea s-a mai aflat nimic despre starea lui Mario Iorgulescu, internat intr-un spital din Milano, acolo unde se recupereaza de pe urma accidentului cumplit pe care l-a provocat in Capitala. Acum, apar noi detalii despre starea fiului președintelui LPF.