Stiri pe aceeasi tema

- 39.5- dintre romani considera ca Uniunea a reactionat "la inceput mai slab, dar apoi, pe parcursul crizei, mai bine", 30.5- "la fel de slab si la inceputul si pe parcursul crizei", 24- "la fel de bine si la inceputul si pe parcursul crizei". 6- reprezinta ponderea non-raspunsurilor. In opinia a 57.3-…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca regula intrarii in izolare pentru cetatenii care se intorc in Romania din alte state va fi mentinuta pana la 15 iunie, exceptie facand cei care revin din state in care nu exista nivel de raspandire care sa impuna intrarea in...

- De vineri, Romania a intrat in stare de alerta, dupa ce timp de doua luni a fost in stare de urgența. Romanii pot ieși din case, fara sa mai fie nevoie sa aiba la ei declarații pe propria raspundere. Acestea sunt necesare doar pentru deplasarile in afara localitații. Autoritațile au anunțat joi seara…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei in care afirma ca acest virus care afecteaza atat romanii, cat si populatiile celorlalte state, ne arata ca doar o Europa solidara poate trece mai usor peste orice provocare. Potrivit ministrului,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei in care afirma ca acest virus care afecteaza atat romanii, cat si populatiile celorlalte state, ne arata ca doar o Europa solidara poate trece mai usor peste orice provocare, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Romanii abia așteapta sa se ridice masurile de restricție pentru a putea calatori. 40% dintre cei care au raspuns unui studiu realizat de travelminit.ro spun ca vor calatori in țara, zonele montane fiind preferate de turiști. „Romanii nu se tem sa calatoreasca in țara dupa ce masurile de restricție…

- Romanii vor continua sa calatoreasca, dar vor cheltui mai puțin pe activitațile suplimentare, in afara de cazare, precum masaj sau ghid, arata un studiu realizat de travelminit.ro. Peste 40% dintre cei care raspuns au spus ca vor calatori in Romania, dupa ce masurile de restricție vor fi ridicate,…

- Patru din zece romani planuiesc sa calatoreasca dupa ridicarea restrictiilor din 15 mai, iar alegerea se axeaza pe cazari izolate si rezervarile fara risc, reiese din rezultatele unui studiu publicat, vineri, de o platforma de rezervari online, potrivit Agerpres. Conform cercetarii Travelminit.ro,…