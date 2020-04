Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Banica, primarul comunei Corbii Mari, a lansat, astazi, o petiție publica in care cere testarea tuturor persoanelor din Post-ul CORBII MARI Covid-19: Petiție publica care cere testarea tututor contacților direcți ai persoanele depistate pozitiv apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul Județean Cluj preia un spital privat pentru tratarea pacienților infectați cu COVID-19. Spitalul privat este primul din țara preluat de o autoritate, are 180 de locuri și se afla in comuna...

- In contextul masurilor dispuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru limitarea riscului de infecție cu coronavirus, in temeiul art. 4 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitații de soluționare a petițiilor, precum și a dispozițiilor legale in vigoare, incepand cu data de…

- MApN trimite medici militari la punctele de trecere a frontierei Foto: Arhiva. Ministrul apararii nationale, Nicolae Ciuca, a aprobat solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a sprijini cu personal militar medical procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a…

- Peste 80% din satele din judetul Bistrita-Nasaud nu au asigurate echipamente de alertare publica, sirenele de la nivelul comunelor fiind montate, in principal, pe sediile primariilor, potrivit datelor prezentate joi, in cadrul unei conferinte de presa, de catre comandantul Inspectoratului pentru…

- Indicele de calitate a aerului pe care il respira cetațenii din Sebeș, este, potrivit masuratorilor realizate de sistemul de monitorizare al primariei, ”rau” sau ”foarte rau”, de cateva zile. Rezultatele masuratorilor sunt afișate pe siteul instituției in fiecare zi, pentru ziua precedenta. Sistemul…

- Un barbat de 50 de ani din judetul Galati a murit, duminica, dupa ce a cazut intr-o fantana publica din localitatea Scanteiesti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, o autospeciala de la Detasamentul de Pompieri Galati s-a deplasat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca va trimite Corpul de Control la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj, unde 101 cadre militare angajate ar fi rude intre ele, informeaza romaniatv.net . Marcel Vela a fost intrebat, duminca, la Antena 3, daca cunoaste situatia de la Inspectoraul…