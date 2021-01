Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu e una din vedetele de la noi care incurajeaza un make-up natural sau chiar deloc atunci cand nu are ședințe foto sau nu apare la TV ori evenimente publice. Fosta soție a lui Liviu Varciu s-a filmat și pozat in șirul de vacanțe care pare ca nu se mai termina fara strop de […] The post…

- Ghinion pe toata linia pentru Cristina Cioran (39 de ani), fosta prezentatoare a emisiunii ”Acces direct” (Antena 1). Actrița ne-a povestit despre ghinioanele care i-au marcat anul: ”In septembrie am aflat ca m-am imbolnavit de coronavirus. Am avut temperatura o zi- doua, durere de cap și o sinuzita.…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a publicat o fotografie in care apare nemachiata. Vedeta TV vrea sa puna capat mesajelor in care este acuzata ca are operații estetice sau ca folosește filtre. Cum arata Oana Roman nemachiata? „Am 45 de ani” „Ați facut multe dintre voi o obsesie bolnava…

- Chiar inainte de Sarbatori, Lidia Buble se relaxeaza intr-o minunata vacanța, parca intr-o lume total diferita. In timp ce aici iarna iși face simțita prezența, cantareața se bronzeaza sub soarele arzator, pe o plaja de vis. Vedeta are și cu cine sa impartașeasca aceste momente deosebite.

- Deși a disparut din lumina reflectoarelor, Oana Ionița, fosta bebelușa nu a uitat niciodata de domeniul in casa s-a facut consacrata. Vedeta danseaza in continuare, iar in afara vieții sale profesionale, aceasta și-a facut familia la care a visat mereu. Dar iata cum s-a cunoscut cu soțul ei!

- Viviana și George au fost invitați astazi, in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, unde au fost supuși unui test, pentru ca toata lumea sa vada cat de bine se cunosc, dupa cateva luni de relație. Una dintre intrebari a fost, ce ar face Viviana Sposub dacaea și George Burcea s-ar intalni cu un fost iubit…