Stiri pe aceeasi tema

- Franta incepe o noua campanie de vaccinare impotriva COVID-19, dupa ce s-a constatat o crestere ingrijoratoare a numarului de infectari. Intr-o prima faza vor fi vaccinate persoanele vulnerabile. Prevazuta initial sa inceapa pe 17 octombrie, odata cu cea antigripala, campania de vaccinare anti-COVID…

- Veniturile realizate de persoanele fizice a caror provenienta nu poate fi dovedita urmeaza sa fie impozitate cu 70% incepand cu 1 iulie 2024, conform Proiectului de lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung. ‘Incepand cu data de…

- Valentin Parvu, primarul comunei Salcioara, le reamintește consatenilor sai ca, in aceasta perioada, pot depune cerere pentru a fi scutiți de la plata majorarilor de intarziere aferente taxelor și impozitelor locale restante. Formulare tipizate sunt puse la dispoziție gratuit, la sediul Primariei.…

- Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din Sebeș. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. In seara zilei de 1 septembrie 2023, in jurul orei 21.10, Poliția Municipiului Sebeș a…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) organizeaza, in perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2023, cea de-a doua sesiune de inscriere pentru persoane fizice, persoane juridice si UAT-uri in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, a anuntat AFM, potrivit Agerpres.

- Probleme pentru Gica Hagi inainte de HJK Helsinki – Farul. Tehnicianul campioanei are un jucator incert pentru partida din play-off-ul UEFA Conference League. Partida dintre HJK Helsinki și Farul Constanța conteaza pentru returul din „dubla” pentru calificarea in grupele UEFA Conference League. In meciul…

- In municipiul Petroșani se inregistreaza in fiecare an o creștere a numarului de autovehicule care sunt inregistrate la Serviciul de Taxe și Impozite. In prezent numarul depașește 13.000 inregistrate la persoane fizice și peste 2.000 la persoane juridice. Mai mult decat atat petroșenenii…

- Primaria Targoviște anunța ca incepand de luni,31 iulie, ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in Programul Rabla Local, inscrierea persoanelor fizice in cadrul programului se realizeaza prin intermediul aplicației informatice pusa la dispoziție de catre AFM, pana pe 31 august 2023, ora 16:30…