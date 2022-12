Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Lidia Buble a fost condamnata joi de Tribunalul Bucuresti la un an inchisoare cu suspendare, in dosarul in care a fost trimisa in judecata de DIICOT pentru ca a mituit doi polițiști de la Brigada Rutiera Bucuresti ca sa nu o testeze cu etilotestul. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un angajat al Primariei Reghin a fost prins in flagrant, vineri, cand primea mita de la o persoana pentru a atesta, in mod fals, ca aceasta ar fi prestat munca neremunerata in folosul comunitatii.”La data de 11.11.2022, lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a infruntat deschis criticii și s-a declarat recent in favoarea ideii unui an obligatoriu de munca in folosul comunitatii, informeaza DPA, potrivit b1tv.ro. Propunerea a fost intemeiata pe ingrijorarea ca societatea occidentala are nevoie de un sentiment…

- Germania propune ca toți cetațenii ei sa munceasca gratis, timp de un an, in folosul comunitații, din dorința de a dezvolta solidaritatea sociala. Presedintele german Frank-Walter Steinmeier s-a declarat duminica in continuare in favoarea ideii unui an obligatoriu de munca in folosul comunitatii, in…

